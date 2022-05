Salles, que já postou fake news de Bolsonaro na capa da Time, agora pergunta: "quem liga para essa porcaria?"

Internautas apontaram mais uma grave incoerência no ex-ministro que "passou a boiada" no meio ambiente edit

247 - O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que ficou conhecido pelo bordão criado por ele de "passar a boiada" nas leis de proteção aos biomas e povos originários, tentou desclassificar a revista Time como uma "porcaria" após Lula ser capa do folhetim, mas internautas resgataram uma postagem do extremista feita recentemente.

Salles tentou manipular seus seguidores postando uma capa da revista Time ilustrada com Bolsonaro. No entanto, a revista era pura imaginação criada pelo gabinete do ódio para manipular os bolsonaristas.

