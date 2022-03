Salles tenta calar comentarista mas é detonado ao vivo na Jovem Pan (vídeo)

O @rsallesmma foi acusado de facilitar o tráfico de madeira ilegal quando era ministro do meio-ambiente.

Imagine se o Dallagnol fizesse um PPT sobre ele.

No #MorningShow de hoje, @JovemPanNews, Salles usou o velho truque nazista de me interromper e me desqualificar pic.twitter.com/GCMdQI606K