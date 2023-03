Secretária da Mulher expõe empregadas para dizer que gosta de negras

Na imagem, a deputada aparece entre duas mulheres negras, que usam toucas no cabelo e estão descalças edit

247 - A deputada estadual Abigail Cunha (PL), do Maranhão, causou revolta nas redes ao publicar uma foto com suas empregadas domésticas. Ela acabou de ser anunciada pelo governador Carlos Brandão (PSB) como nova secretária da Mulher do estado.

“Para quem anda dizendo que não gosto das mulheres negras. Puro preconceito, as donas da minha casa são negras e são mulheres de batalha e verdadeiras”, escreveu Abigail. A publicação foi apagada algumas horas depois.

Veja:

