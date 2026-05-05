Sem SUS: brasileira recebe conta de R$ 84 mil após atendimento médico nos EUA

247 - A influenciadora brasileira Débora Rocha viralizou nas redes sociais ao relatar o impacto de uma cobrança médica recebida durante viagem aos Estados Unidos. Após ser mordida por um cachorro, ela procurou atendimento em um pronto-socorro em Orlando e, posteriormente, recebeu uma fatura de cerca de US$ 17 mil — aproximadamente R$ 84 mil na cotação atual.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo G1. Em um vídeo publicado no Instagram, Débora descreveu o susto ao tomar conhecimento do valor total do atendimento, que incluiu vacinação e outros procedimentos necessários após o incidente.

“Como uma mordida de um cachorro nos Estados Unidos agora me deixou quase endividada, com uma dívida de 17 mil dólares em um hospital de Orlando”, afirmou a influenciadora, mostrando também a cicatriz no braço causada pela mordida.

custos detalhados do atendimento médico

Segundo o relato, a cobrança incluiu aproximadamente US$ 2,5 mil por cada uma das duas doses de vacina aplicadas, além de cerca de US$ 5 mil pela consulta médica. O valor total também contemplou o uso de imunoglobulina, tratamento comum em casos de exposição a possíveis infecções decorrentes de mordidas.

A influenciadora explicou que, apesar do alto custo, não precisou arcar diretamente com a despesa, pois havia contratado um seguro de saúde antes da viagem internacional. Ainda assim, destacou o impacto que valores dessa magnitude podem ter para quem não possui cobertura médica.

“Quando ela virou para mim e falou 17 mil dólares, eu fiquei muito triste pensando nas pessoas que não têm plano de saúde lá”, disse.

diferença entre sistemas de saúde

Débora também comparou a experiência nos Estados Unidos com o atendimento no Brasil. De acordo com ela, as doses restantes da vacina foram tomadas já em território brasileiro, sem custos, evidenciando diferenças entre os sistemas de saúde dos dois países.

O caso reacendeu discussões nas redes sociais sobre os altos custos da saúde nos Estados Unidos, especialmente para estrangeiros ou pessoas sem seguro médico. O relato da influenciadora rapidamente ganhou repercussão, acumulando visualizações e comentários de usuários surpresos com os valores.

A experiência também serviu de alerta para viajantes internacionais sobre a importância de contratar seguro de saúde antes de sair do país, sobretudo para destinos onde o atendimento médico é conhecido por ter custos elevados.