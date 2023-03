Sertanejo que fez Bolsonaro chorar em live nos EUA tem bens de mansão penhorados

Apoie o 247

247 - O sertanejo Rick Sollo, da dupla com Renner, enfrenta um processo na Justiça brasileira enquanto passa um período nos Estados Unidos, ao lado da família e próximo a Jair Bolsonaro. No último domingo (26), o cantor surgiu numa live com o ex-presidente, que chorou enquanto ouvia o músico entoar o louvor "Não perca a tua fé", num encontro que também teve a participação de Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa Econômica Federal demitido após acusações de assédio sexual.

Reportagem do Yahoo destaca que, em decisão publicada no dia 12 de janeiro deste ano, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a penhora dos bens de uma residência milionária de Rick — ou Geraldo Antônio de Carvalho, seu nome de batismo — pelo não pagamento de uma dívida no valor de R$ 639.194,78. O imóvel está localizado na cidade de Itu, no interior de São Paulo. O processo ainda cabe recurso.

Construída num terreno de 6 mil metros quadrados dentro de um condomínio particular, a casa abriga um espaço gourmet com churrasqueira, adega, área de lazer, piscina, sauna, quadra esportiva, academia completa, amplo jardim e garagem com 14 vagas. Em 2020, a mansão — com dez quartos — foi colocada à venda.

A dívida mantida por Rick decorre de um empréstimo realizado em 2017, no período em que o sertanejo rompeu a parceria com Renner — ambos retomaram a dupla no ano seguinte. Na ação aberta contra o artista, constam fotografias que comprovam o alto padrão de luxo na casa, algo ostentado pelo músico também nas redes sociais.

Rick está entre os artistas sertanejos que declararam apoio a Jair Bolsonaro em diversas ocasiões ao longo do mandato

