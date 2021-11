Sertanejos Israel e Rodolffo são acusados de apologia ao estupro em nova música

Apoie o 247

247 - A dupla da sertaneja Israel e Rodolffo estão envolvidos numa grande polêmica. Após o lançamento da música de trabalho ‘Dar uma Namorada’, os cantores foram acusados de fazer ‘apologia ao estupro’ na letra da canção. A reportagem é do portal Época.

“A música conta uma história de um casal e ele fala assim: ‘me atiçou, vai ter que dar uma namorada. Essa música escrita em 2021, mas com a mentalidade de 1920, diz que se a mulher for estuprada a culpa é dela. Porque ela atiçou, ela provocou. Qualquer semelhança com ‘qual era a roupa que ela usava?’ não é mera coincidência. A música lançada por Israel e Rodolffo é uma apologia clara ao estupro”, disse Manuela Xavier, que é psicanalista e doutora em psicologia.

Após a enorme repercussão negativa, Rodolffo resolveu se pronunciar sobre o assunto na rede social: “Boa noite, Manuela! Tudo bem?? Olha, primeiramente eu acho que vc está exagerando nas observações, pois a gente faz música pra Homem e pra Mulher, uma mulher pode cantar pra um homem essa letra, ela é unissex. É uma música alegre, descontraída, para as pessoas se divertirem cantando. Sou totalmente a favor da causa, estou com você! Agora vir criticar o meu trabalho induzindo as pessoas a pensarem que é uma música machista não. Foi feita pra mulher cantar tbm”, rebateu o artista.

