Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos que já humilhou funcionários ao vivo, declara apoio a Bolsonaro (vídeo)

247 - Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos que ficou conhecida pelo episódio em que humilhou funcionários ao vivo no seu extinto programa matinal (vídeo abaixo) no SBT, declarou em sua conta no Instagram apoio a Jair Bolsonaro, com os dizeres “Deus, pátria e família”.

Feita há quase 24 horas, apenas 4 subcelebridades escreveram mensagem em apoio à Silvia.

Vale lembrar que ela é cunhada de Fábio Farias, ministro da Secom e uma das figuras centrais na campanha de sua reeleição.

Veja:





