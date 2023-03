Simaria dá soco em Porchat durante programa ao vivo e choca internautas: 'sem noção' (vídeo)

Apoie o 247

247 - Durante uma participação no programa 'Que história é essa, Porchat?', do canal GNT, a cantora Simaria simulou inesperadamente uma cena de agressão com o apresentador e humorista Fábio Porchat, acabando por atingi-lo sem querer com um soco.

A cantora estava contando uma história de uma visita a um benzedeiro, que supostamente a teria tratado de forma brusca, agarrando-a e aplicando nela uma "surra de plantas". Confira o vídeo:

Após a transmissão do programa, Porchat aproveitou para brincar com a situação e publicou uma foto do momento da simulação de agressão com a legenda "um dia normal".

Apesar do bom-humor do apresentador, internautas não gostaram da atitude da cantora no programa e foram às redes para manifestar sua reprovação: "senti vergonha alheia"; "ele tá recebendo acréscimo de insalubridade?"; "ela sempre foi sem noção, nem me espanta".

