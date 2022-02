Sonia Abrão é acusada de espalhar fake news sobre "surto" de Maria, do BBB

Internautas ainda relembraram o papel da apresentadora no caso Eloá edit

247 - A apresentadora Sonia Abrão foi detonada e acusada de mentir sobre o comportamento de Maria após, a jovem ser expulsa da casa do BBB por ter agredido a participante Natália.

De acordo com ela, a participante surtou após saber que sairia da casa e se recusou a deixar o local.

No entanto, os internautas apontaram que a participante estava serena no confessionário e em nenhum momento esboçou um comportamento agressivo.

Os internautas também relembraram que Sonia Abrão, no passado, atrapalhou o desfecho do sequestro da jovem Eloá, assasinada pelo namorado, interferindo nas negociações e passando para o sequestrador os próximos passos da polícia. Até hoje, seu caso é lembrado como um exemplo de falta de ética no jornalismo.

Veja a repercussão:

🚨 A cara da Maria após ser expulsa do #BBB22! Ela foi super educada, diferente do que a Sônia Abrão noticiou hoje afirmando que a sister quase quebrou tudo no confessionário! pic.twitter.com/7lf6QKGZYt February 16, 2022

É assustador saber que é possível alguém ir na televisão e falar o que foi dito no programa da Sonia Abrão sobre a Maria hoje. É disparada a pior atitude da semana na TV, mais que a agressão. #bbb22 — Leandro Carneiro 🐏 (@leandrocarneiro) February 16, 2022

E A SONIA ABRAO MENTINDO NA CARA DURA QUE A MARIA TEVE QUE SAIR COM SEGURANÇAS #bbb22 — Babi (@babi) February 16, 2022

Que a Maria tire muito dinheiro da Sonia Abrão. Mas muito. #BBB22 February 16, 2022





