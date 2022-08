Soraia Thronicke, que chamou Bolsonaro de thuthuca do centrão, era bolsonarista e agora considerada "traíra" pelos extremistas

Senadora foi eleita com discurso de candidata de Bolsonaro no Mato Grosso do Sul edit

247- A candidata Soraia Thronicke (União Brasil), que ganhou destaque no debate pool na Bandeirantes ao criticar a postura machista de Jair Bolsonaro, chamando-o de “thuthuca do centrão” gerou revolta entre os bolsonaristas, que subiram a #traíra para criticá-la.

Thronicke era militante bolsonarista e foi eleita com um discurso de que era a candidata do atual chefe do executivo em Mato Grosso do Sul, como mostra os vídeos abaixo:

Soraia Thronicke, a segunda Pepa do Brasil. Traíra. https://t.co/6iAEwBECFZ August 29, 2022

Essa cínica disse no debate que os quase 5 bilhões do fundo eleitoral é muito pouco e ainda assumiu ter se elegido senadora sem nenhum recurso em 2018 surfando na onda Bolsonaro. Soraya Traíra, o MS não vai esquecer! https://t.co/TgMzNSzELV August 29, 2022

