Suposto pastor agride esposa e vídeo viraliza nas redes

Revista Fórum - Tem viralizado nas redes sociais, nesta terça-feira (2), um vídeo que mostra um homem agredindo uma mulher. As imagens ganharam grande repercussão principalmente pelo fato de que, segundo informações de internautas, o homem em questão seria um pastor evangélico e a mulher, sua esposa.

“É pastor Nilton.. O que será que os seus fiéis vão pensar do senhor agora? Ficou feio hein?”, escreveu uma internauta junto ao vídeo em uma postagem no Twitter. Usuários das redes sociais têm tentado identificar o homem. Informações iniciais dão conta de que o agressor se chamaria Nilton e seria pastor em uma igreja do bairro Tony, em Ribeirão das Neves.

Assista:

É pastor Nilton.. O que será que os seus fiéis vai pensar do senhor agora? ficou feio hein? pic.twitter.com/73Y9ewWOBB February 2, 2021

