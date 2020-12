Tatá Werneck decide leiloar vestido que lhe custou um processo de RedeTV!

247 - Na manhã desta quarta-feira, 30, Tatá Werneck anunciou que será leiloado o vestido que está lhe causando um processo da RedeTV!, devido a uma piada feita pela apresentadora durante o Prêmio Multishow esse ano.

"Como vocês sabem, o vestido que usei gerou uma polêmica, estou sendo processada. Então pensei: Como transformar essa situação ruim numa situação boa?", disse Tatá em seus Stories do Instagram.

"Já tinham me sugerido nisso no Twitter, então eu vou leiloar esse vestido que eu adoro muito, apesar de ter me gerado um processo, e vou doar o dinheiro para alguma instituição. Vou descobrir como faz", complementou.

O processo ocorre contra ela porque, durante o Prêmio Multishow, em novembro, a humorista disse que o vestido escolhido para o evento custava "uma grade" da emissora. "Gente, não repare, eu vim de moto direto, entendeu? Eu vim assim. Peguei no varal, tá molhada ainda. Isso aqui é o orçamento de uma grade da RedeTV!. Pelo amor de Deus gente, não quero que vocês reparem", afirmou na ocasião.

O conhecimento liberta. Saiba mais