Taylor Swift é detonada por não citar morte de fã brasileira em documentário

247 - A cantora Taylor Swift passou a ser alvo de críticas nas redes sociais após a estreia da série documental Taylor Swift: The End of an Era, que retrata os bastidores de sua turnê mais recente. Fãs brasileiros se disseram revoltados com o fato de a produção não mencionar a morte de Ana Clara Benevides, jovem que morreu em 2023 enquanto aguardava um show da artista no Rio de Janeiro.

A série estreou na última sexta-feira (12), no Disney+, e acompanha momentos marcantes da carreira recente da cantora. A ausência de referência ao episódio envolvendo a fã brasileira, no entanto, foi interpretada por parte do público como um apagamento de um acontecimento trágico ligado à turnê no Brasil.

Ana Clara Benevides tinha 23 anos e passou mal em meio a uma forte onda de calor que atingia a capital fluminense na época do show. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória, chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. A causa da morte foi apontada como exaustão térmica.

À época do ocorrido, Taylor Swift se manifestou publicamente, lamentou a morte da fã e prestou solidariedade à família. Ainda assim, a ausência do episódio no documentário reacendeu críticas e comparações feitas por admiradores da cantora.

Nas redes sociais, fãs expressaram frustração com a decisão editorial da produção. “Fiquei mega decepcionada”, escreveu uma internauta. Outra comentou: “O povo jurando que a Taylor Swift, que não fez nada quando a fã morreu aqui no Brasil, iria mencionar a morte da Ana no documentário da turnê”.

Parte das críticas também se concentrou no fato de o documentário abordar outros episódios trágicos ocorridos durante a turnê. Uma fã questionou o critério adotado pela produção: “O documentário da Taylor Swift falou abertamente do atentado na Europa, mas da morte da fã no Brasil, não? Que régua é essa? Achei que fariam alguma menção”.

A fala faz referência a um ataque ocorrido em Southport, na Inglaterra, em julho de 2024, quando três meninas — Alice, de 9 anos; Bebe, de 6; e Elsie, de 7 — foram assassinadas durante uma festa temática inspirada na cantora. O episódio foi citado na série, o que intensificou as comparações feitas por fãs brasileiros.

Até o momento, Taylor Swift e sua equipe não se manifestaram sobre as críticas relacionadas à ausência de menção à morte de Ana Clara Benevides no documentário.