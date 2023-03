The Mandalorian lida com a ausência de Cara Dune na terceira temporada

Apoie o 247

247 - A terceira temporada de The Mandalorian chegou ao Disney+ nesta quarta-feira (1º), dando continuidade à jornada do mandaloriano Din Djarin e do pequeno Grogu. No entanto, a ausência de Cara Dune, personagem interpretada por Gina Carano, já era uma realidade antes mesmo do início das gravações.

Cara Dune foi demitida da série de Star Wars logo após a exibição da segunda temporada. Considerando a importância da personagem para The Mandalorian, era natural que os fãs se perguntassem se a produção explicaria sua ausência. E, na estreia da nova temporada, a resposta foi apresentada.

[Cuidado com spoilers da 3ª temporada de The Mandalorian abaixo]

Din Djarin (Pedro Pascal) visita Greef Karga em Nevarro e, após lidar com um grupo de piratas, o Alto Magistrado diz que precisa de um xerife e oferece o cargo ao mandaloriano. Confuso, ele responde com a pergunta óbvia: “onde está Cara Dune?”.

Karga explica que, após entregar o vilão Moff Gideon (Giancarlo Esposito) às autoridades, ela foi recrutada pelas forças especiais da Nova República. Com isso, a série estabelece que a personagem está ausente por estar envolvida em uma missão tão secreta que nem mesmo seu antigo chefe conhece.

Mas por que Gina Carano foi demitida de The Mandalorian? Em fevereiro de 2021, a atriz comparou as críticas que o Partido Republicano dos Estados Unidos estava sofrendo à perseguição aos judeus na Alemanha nazista. Esse episódio foi a gota d’água, já que ela já havia se envolvido em outras polêmicas, como zombar do uso de máscaras durante a pandemia de COVID-19 e sugerir que houve fraude nas eleições presidenciais dos EUA em 2020.

Na época, o então CEO da Disney Bob Chapek defendeu a demissão ao dizer que a declaração foi contra os valores “de respeito, decência, integridade e inclusão” da empresa. Pouco depois, a LucasFilm anunciou que, por enquanto, não tinha planos de substituir a atriz.

Os produtores da série afirmaram que tiraram um tempo para pensar no que fazer com a personagem, que ainda é considerada uma grande parte do mundo de The Mandalorian. No entanto, Dave Filoni, produtor da série, lembrou que a saga Star Wars conta com muitos personagens, todos eles lutando por tempo de tela.

