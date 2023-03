Thiago Nigro deixa mansão de R$ 15 milhões após assumir relacionamento com Maíra Cardi

Apoie o 247

247 - Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, deixou a mansão de R$ 15 milhões em que morava com a ex-namorada e sócia, Camila Ferreira, após assumir um relacionamento com Maíra Cardi. Os dois haviam se mudado para o luxuoso imóvel em Alphaville, um bairro nobre da Grande São Paulo, em 2021 e até exibiram detalhes da casa em um vídeo no YouTube no ano passado. No entanto, em janeiro deste ano, Nigro deixou a residência quando o relacionamento com Camila chegou ao fim.

Antes de morarem na mansão, Thiago e Camila haviam passado anos morando de aluguel. Thiago também é proprietário de um apartamento na Vila Olímpia, em São Paulo. Segundo ele, eles gastaram mais dinheiro em reformas na mansão do que na própria compra da casa.

A mansão tem um sistema de segurança avançado, capaz de detectar pessoas e animais em vários cômodos. "Se estivermos em qualquer lugar do mundo, nós conseguimos ver quem está aqui e liberar ou barrar a entrada", disse Camila em um dos vídeos. A mansão conta com dois andares e corredores amplos com decoração minimalista. Camila tinha um escritório só seu, e Thiago montou um estúdio de gravação para seus vídeos e podcasts. A área externa é repleta de opções de lazer, incluindo piscina, churrasqueira, sala de lareira e cinema, e um gazebo envidraçado.

Embora Thiago e Camila já não estejam mais juntos, a mansão ainda é um dos locais mais desejados da região. Localizada em um bairro nobre, ela é cercada por outras mansões e se destaca pela beleza e conforto. Ainda assim, o influenciador digital segue em busca de novos desafios e oportunidades, investindo em negócios e projetos pessoais.

Confira:

