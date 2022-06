Tiago Leifert diz que prefere levar um tiro na cabeça do que votar em Lula ou Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Tiago Leifert soltou o verbo sobre política em entrevista ao podcast Cara a Tapa, de Rica Perrone, na quarta-feira (1º). O apresentador, que saiu recentemente da Globo, levantou dúvidas sobre as pesquisas eleitorais e ainda respondeu se votará em Jair Bolsonaro (PL) ou Lula (PT), os dois candidatos que aparecem como favoritos para o pleito presidencial de outubro. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Na entrevista, Tiago Leifert se propôs a responder o que ele faria se alguém colocasse uma arma em sua cabeça e ele tivesse que escolher entre o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Lula, agora pré-candidato. O famoso disparou: “Pode atirar. Não dá, essa é a posição solitária, não dá.”

Na sequência, o ex-apresentador do BBB e do The Voice duvidou que as pesquisas de intenção de voto representem a realidade. “Eu acho que tem muita gente calada, eu não acho que as pesquisas estejam no caminho certo. Não sei nem se esse é o segundo turno, não sei se eles não desistem antes ou se acontece alguma coisa".

“O Bolsonaro foi muito mal e o Lula não dá. Fez um bom governo em 2002, entendo a figura que ele é, a importância que ele tem, mas não consigo fazer o malabarismo mental de tudo o que aconteceu.", disse.

