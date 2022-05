Tiago Leifert relembra briga com Ícaro Silva: “aquele otário”

Quatro meses após a discussão entre os globais que movimentou as redes sociais, o ex-apresentador do BBB voltou a tocar no assunto edit

Metrópoles - Em dezembro do ano passado, uma discussão entre Tiago Leifert e Ícaro Silva movimentou as redes sociais e dividiu opiniões. Ao ser especulado para o BBB22, o ator afirmou achar o programa “medíocre”. O ex-apresentador saiu em defesa do reality, dizendo que a atração “pagava o salário” de todos da emissora. A confusão se generalizou, e globais e ex-BBBs escolheram seus lados na confusão. Quase cinco meses após o imbróglio, o marido de Daiana Garbim relembrou o caso e disparou, mais uma vez, contra o desafeto.

O caso aconteceu nessa sexta-feira (29), durante o 3 na Área, programa em que Tiago Leifert comanda ao lado de Rica Perrone e Eduardo FuiClear. Na live transmitida no YouTube, o apresentador afirmou que não costuma se posicionar nas redes sociais, mas que se pronunciou quando defendeu Rica de um cancelamento passado. Ao fazer a afirmação, sem citar nomes, também acabou falando sobre sua última briga pública.

“O que aconteceu com você, Rica, é muito grave, muito, muito, muito grave lá no Instagram. A gente brinca pra caramba aqui, mas o que aconteceu com você é sério e grave. Eu raramente me posiciono em alguma coisa lá, vocês sabem. Raramente mesmo! Mas a penúltima vez, sem ser aquela daquele otário que eu fiz em dezembro, a penúltima foi para defender você, no dia que você postou um negócio do Felipe Neto que não foi nada demais”, afirmou Tiago.

