Trabalho infantil: Carmo Dalla Vecchia diz que Duda deve se envergonhar de sua mãe Leda Nagle

247 - A declaração de Leda Nagle sobre trabalho infantil continua provocando reação nas redes sociais e ampliou o debate entre personalidades públicas. O ator Carmo Dalla Vecchia foi uma das vozes que se manifestaram contra a postura da jornalista, após ela defender publicamente uma experiência de trabalho na infância e afirmar que começou a trabalhar ainda criança “sem drama”.

As informações são da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles. A repercussão ganhou força depois que Jean Wyllys, ex-deputado federal, publicou um texto criticando a fala da apresentadora e acusando Leda Nagle de “romantizar” a exploração do trabalho infantil.

Nos comentários da publicação de Jean Wyllys, Carmo Dalla Vecchia demonstrou concordância com a crítica e fez uma declaração direta envolvendo Duda Nagle, filho da jornalista. O ator classificou a postura de Leda como constrangedora.

“Vexaminoso. O próprio filho deve se envergonhar dessa postura”, escreveu o artista.

Polêmica começou após defesa de fala de Romeu Zema

A controvérsia teve início depois que Leda Nagle publicou um texto em que se posicionou a favor de uma declaração do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobre trabalho infantil. Zema havia criticado a visão de que o trabalho prejudica crianças.

Ao comentar o tema, Leda recorreu à própria trajetória familiar. A jornalista afirmou que começou a trabalhar aos 9 ou 10 anos no armazém do pai e usou a expressão “sem drama” ao relatar a experiência.

A fala provocou reação imediata nas redes sociais, especialmente entre críticos que apontaram risco de normalização da exploração infantil. Para eles, relatos individuais de infância não devem ser usados como justificativa para relativizar direitos de crianças e adolescentes.

Jean Wyllys acusa Leda de romantizar exploração

Jean Wyllys foi um dos nomes que se manifestaram publicamente contra a declaração. Em seu texto, o ex-deputado afirmou que a apresentadora estaria “romantizando” a exploração do trabalho infantil e classificou suas falas como “imorais”.

A publicação atraiu comentários de outros famosos, entre eles Carmo Dalla Vecchia. O ator reforçou a crítica e associou a postura de Leda Nagle a uma situação que, em sua avaliação, poderia causar vergonha ao próprio filho da jornalista.

A manifestação de Carmo se somou a outras reações contrárias à fala da apresentadora, que passou a ser debatida em diferentes perfis e páginas nas redes sociais.