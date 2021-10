TV Jovem Pan estreia entrevistando Bolsonaro e cumpre única função de bajular o bolsonarismo

Apoie o 247

247 - Dona de linha editorial submissa ao governo Bolsonaro, a Jovem Pan não fugirá à regra na estreia de seu conteúdo pela TV paga, a partir desta quarta-feira (27): a estreia do novo canal promete duas entrevistas com Jair Bolsonaro, que estará no Jornal da Manhã e no Pânico.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o Jornal da Manhã começa às 9h, com apresentação de Thiago Uberreich e Adriana Reid. O assunto anunciado para a ocasião é justamente a pandemia, alvo da CPI que tem listado os erros do governo ao longo de um ano e sete meses. Bolsonaro também responderá sobre o aumento dos preços dos combustíveis e fará suas projeções para as eleições de 2022.

Já no Pânico, sob o comando de Emílio Surita, às 23h, Bolsonaro também fará uma entrada ao vivo para conversar com o apresentador.

