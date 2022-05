Usemcamisinha bomba após "influenciador" promover show de horrores ao defender que mulheres não devem usar preservativo

Apoie o 247

247 - Durante entrevista ao podcast ‘Red Cast’, o "influenciador" digital Gabriel Breier causou revolta nas redes ao condenar o uso de camisinha por casais que namoram. "É antibiológico utilizar o preservativo", disparou.

“Eu acho que é incomum [casais usando camisinha] pra caralho, tá ligado? Porque transar com camisinha já é algo antibiológico, porque não é tu que tá tocando a menina, é o plástico. E ainda mais num relacionamento entre duas pessoas, tu tá transando com camisinha com tua mina, tu é beta”, disse.

Breier ainda determinou que mulheres são obrigadas a terem posturas sexuais definidas.

As declarações de Breier causaram revolta nas redes e a #usemcamisinha é um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Vale registrar que a camisinha é o único método contraceptivo que impede a contaminação por DST´s.

Não é a primeira vez que ele chama atenção por comentários absurdos. Recentemente Breier disparou: “Cara, você acha mesmo que a gente treina, se cuida, arruma o cabelo, deixa os dentes retos simplesmente para pegar ‘mina’ feia, acabada, deprimida?”.

usem camisinha pra evitar que homens como esse existam https://t.co/VYOYrsRS2d

