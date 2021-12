Uso de cigarro eletrônico pode ser causa do problema pulmonar do cantor Zé Neto

Sertanejo, da dupla com Cristiano, tem “foco de vidro” no pulmão e cigarro eletrônico pode ser uma das causas, além da Covid edit

247 - O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, está em tratamento de problemas nos pulmões. Algumas das possíveis causas são a recuperação da Covid-19 e o uso do vape (cigarro eletrônico), segundo a assessoria de imprensa do artista.

Zé Neto está com “foco de vidro no pulmão”, o que tem lhe causado falta de ar ao cantar. Essa condição também é conhecida como "vidro fosco", que é quando os médicos encontram uma lesão inflamatória no pulmão, sem muita especificidade, disse Ricardo Martins, pneumologista, professor do HUB (Hospital Universitário de Brasília) e membro da SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia) ao Splash, do UOL .

O sertanejo gravou alguns vídeos e fez uma alerta sobre o uso do cigarro eletrônico. "Está tudo bem e realmente passei por problema sério no pulmão devido ao cigarro eletrônico. Quem mexe com essa bosta, para com isso porque faz mal", disse.

