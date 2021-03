Val Marchiori recorre e vence processo movido por Ludmilla por racismo após chamá-la de cabelo de “bombril”

247 - Depois de ter feito um ataque racista contra a cantora Ludmilla, a empresária Val Marchiori saiu vitoriosa de um processo sob o argumento da “liberdade de expressão”.

O processo foi movido por Ludmilla em 2016, depois que Val disse que o cabelo da cantora parecia “bombril”. Em junho de 2020, o juiz da 3ª Vara Cível da Ilha do Governador deu ganho de causa à Ludmilla, condenando a empresária ao pagamento de R$ 30 mil e obrigando-a a fazer uma retratação pública.

Val recorreu para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que reverteu o caso. Segundo a 14ª Câmara Cível, Val usou de sua “liberdade de expressão” para os comentários.

“Em que pese ter sido proferida uma observação de natureza ácida, veiculando opinião em tom de crítica dura, não é possível se extrair dos fatos supracitados qualquer intenção de desqualificar ou ofender a autora em decorrência de sua cor de pele, tampouco de ridicularizá-la ou depreciar a pessoa. O que se vê, em verdade, é que a conduta da apelante se insere no exercício do seu direito de crítica, derivado da liberdade de informação e de expressão”, diz um trecho da decisão.

Mesmo tendo sido a vítima do ataque racista, Ludmilla ainda terá de arcar com os honorários advocatícios aos advogados da empresária, no valor de 10% sobre o valor da causa de R$ 300 mil.

