Veja o momento em que Virgínia é xingada no Maracanã durante amistoso (vídeo)

247 - A empresária Virginia Fonseca foi xingada por torcedores presentes no Maracanã, Rio de Janeiro, neste domingo (31), no amistoso entre Brasil e Panamá. As ofensas foram cantadas em coro logo após o gol do ex-namorado da influenciadora, Vini Jr. "Ei, Virginia, vai tomar no c...", cantou uma parte dos presentes, enquanto a transmissão ao vivo ainda elogiava o jogador de futebol por fazer um a zero após o primeiro minuto de jogo.

Vídeos do momento começaram a circular pelas redes sociais por diferentes ângulos. Ele não comentou o momento em seu Instagram, onde costuma postar cada momento do seu dia.

Nas redes sociais, os internautas se dividiram. Muitos consideram a posição machista, enquanto outros disseram ser válida por conta de seu histórico indicando racismo ao beijar um macaco e de endividar famílias divulgando tigrinho.

Vini Junior usou suas redes para criticar a ação: "Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virgínia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre gente está tudo bem. O respeito e o carinho seguem! Vamos juntos pelo hexa!!", escreveu o camisa 7 em seu Instagram, republicando uma foto dela com a camisa da seleção e referindo-se a insultos vindos das arquibancadas para a empresária.