Veja quanto Anitta embolsou após atingir 1º lugar global do Spotify

247 - Depois de passar dois dias ocupando o primeiro lugar do ranking global do Spotify com a música Envolver, Anitta caiu para a segunda posição neste domingo, 27, cedendo o pódio para o retorno de Heat Waves, da banda britânica de indie rock Glass Animals. Para além do feito histórico, quanto Anitta ganhou em dólares pelas 93.545.180 vezes que a música foi executada no Spotify até este momento? As informações são do portal Veja.

Segundo dados do mercado, a empresa paga 0,00348 centavo de dólar por cada execução. Esse valor, no entanto, pode variar para mais ou para menos, dependendo se o ouvinte é assinante da plataforma ou usa a versão grátis. Numa estimativa grosseira, multiplicando a quantidade de vezes que a música foi executada na plataforma pelo valor pago por execução, é possível estimar que Envolver, já teria rendido no Spotify cerca de 325.537,22 dólares. Somando os direitos artísticos e autorais, Anitta embolsou efetivamente cerca de metade desse valor. Ou seja, coisa de 162.768,61 dólares – quase 800.000 reais na cotação de hoje.

