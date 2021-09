‘Vergonha do Brasil’, afirmam internautas após fala de Bolsonaro na ONU

Apoie o 247

Clube de Economia

Rede Brasil Atual - O termo #BolsonaroVergonhaDoBrasil foi o mais citado no Twitter durante parte da manhã desta terça-feira (21), após discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Outra variação do termo, #Bolsonarovergonhamundial, ocupava o segundo lugar entre os termos mais citados na rede social. Juntos, os dois termos acumulavam mais de 50 mil menções, a maioria com críticas, à participação do presidente brasileiro.

Além disso, #BolsonaroMente e outros termos como “tratamento precoce” e “800 dólares” também figuravam entre os mais citados pelos usuários que repercutiram o discurso do presidente.

De acordo com a ONG Oxfam Brasil, Bolsonaro gastou boa parte do seu discurso na ONU para vender um país “que só existe em campanhas publicitárias de seu governo”. “Foi diferente e irreal! Um Brasil inexistente. Propaganda enganosa. Desrespeito aos 600 mil mortos pela covid, aos 19 milhões de famintos e a lista segue grande”, criticou Katia Maia, diretora da entidade.

PUBLICIDADE

Tratamento precoce

Em sua fala, Bolsonaro afirmou que, desde o início da pandemia, defendeu o uso do “tratamento precoce“, composto por medicamentos sem eficácia contra a covid-19. Disse, inclusive, não entender porque “muitos países, juntamente com grande parte da imprensa”, se colocaram contra o que chamou também de “tratamento inicial”.

“É setembro de 2021 e Bolsonaro foi pra ONU defender ‘tratamento precoce’ contra covid”, reagiu o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), líder da oposição na Câmara. O biólogo Átila Iamarino também ironizou. Ele perguntou se Bolsonaro havia citado o termo na ONU ou na Corte Internacional de Justiça, que julga crimes contra a humanidade. “Foi em Nova Iorque ou foi em Haia?”, questionou.

PUBLICIDADE

Outros usuários também demonstraram indignação, nesse sentido. Confira:

Meu Deus, o cara meteu o tratamento precoce na ONU.



Que isso. — Omar (@Omardeideais) September 21, 2021

PUBLICIDADE

MEODEOS ELE TÁ DEFENDENDO TRATAMENTO PRECOCE NA ONU SOCORRO QUE VERGONHA ALGUÉM TIRA ESSE BURRO DAÍ — Ana Hikari (@_anahikari) September 21, 2021

Bem, se a #CPIdaCovid ainda precisava de material, o discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU confirmou que o presidente defendeu ativamente o "tratamento precoce" ineficaz contra a Covid-19 e lutou contra as medidas de distanciamento e segurança sanitária. PUBLICIDADE September 21, 2021

800 dólares

Bolsonaro também alegou que pagou auxílio emergencial de 800 dólares para 68 milhões de pessoas em 2020. No entanto, o valor também foi alvo de contestação nas redes. Para o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o presidente é um “mentiroso compulsivo”. “Com o dólar a R$ 5,32, os beneficiários deveriam ter recebido cerca de R$ 4.256 CADA. O povo recebeu esse dinheiro?”, questionou o parlamentar.

Nesse sentido, sobre o montante alegado, o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) também rebateu a declaração do presidente. “A VERDADE: Bolsonaro queria pagar R$ 200 e nós no Congresso Nacional ampliamos para R$ 600″. ” Só se for pra familícia”, reagiu a vereadora Luana Alves (Psol-SP).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: