(Vídeo) Baleia com escoliose é encontrada na costa da Espanha

247 - Biólogos afirmaram que uma baleia encontrada em uma praia da Espanha estava com escoliose. Guardas civis viram dificuldades para o animal se locomover. Policiais suspeitaram que ela estivesse presa a uma rede de pesca, e acionaram especialistas do Oceanográfico de Valência, o maior aquário da Europa, que fica próximo ao local. Depois os pesquisadores identificaram um problema no corpo dela.

De acordo com o Oceanográfico, "biólogos e veterinários do Oceanográfico puderam avaliar o exemplo e detectaram que não estava preso, mas que sofria um grave desvio em sua coluna; uma escoliose de origem desconhecida e que alterava sua anatomia normal".

