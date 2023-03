(Vídeo) Cafeteira portátil faz café na hora e não usa tomada

Apoie o 247

247 - Uma cafeteira portátil chamada de Pressca foi criada no Brasil. O primeiro passo para mexer no objeto é tirar o êmbolo e colocar o pó de café dentro do copo. Em seguida, a pessoa põe água quente na quantidade desejada (sem ultrapassar o limite máximo marcado na peça) e deixa o líquido por cerca 2 a 4 minutos. Depois é necessário inserir o êmbolo e apertá-lo até o final. O café será coado pelo filtro de inox do êmbolo.

A quantidade de pó e de água pode variar conforme o tipo de café e com o gosto de cada um.

O objetivo foi criado pelo gaúcho Gerson Prates Amaro e lançado em 2016. Confira o vídeo publicado pela coluna Nossa:

Você já viu a cafeteira que parece um copo, é portátil e não precisa ligar na tomada? Vem conferir! pic.twitter.com/5dpH3tcKlo — Nossa UOL (@nossa_uol) March 13, 2023

"Café" é uma palavra francesa que se refere a um pequeno restaurante que serve café e outras refeições leves, como doces, sanduíches e saladas. Em inglês, a palavra "café" costuma ser usada para se referir a um estabelecimento casual que serve café e refeições leves, mas também pode incluir bebidas alcoólicas.



Os cafés têm uma longa história e são frequentemente associados a socializações e discussões intelectuais. Eles se tornaram populares na Europa nos séculos 17 e 18 e, desde então, se espalharam por todo o mundo. Hoje, existem muitos tipos diferentes de cafés, desde pequenas lojas independentes até grandes redes de lojas, e servem uma grande variedade de bebidas e comidas.



Além de fornecer comida e bebida, os cafés também podem servir como um local de encontro para as pessoas se socializarem, trabalharem ou estudarem. Muitos cafés oferecem Wi-Fi gratuito e assentos confortáveis, tornando-os locais populares para trabalho remoto ou estudo. Alguns cafés também organizam eventos, como música ao vivo ou leituras de poesia, para atrair clientes e criar um ambiente acolhedor.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

