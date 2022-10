Vídeo de Bolsonaro pedindo votos na maçonaria viraliza nas redes; "traidor", dispara bolsonarista

Apoie o 247

ICL

247 - Um vídeo de Bolsonaro pedindo votos durante uma sessão da maçonaria viralizou nas redes sociais na manhã desta terça-feira (4).

Não se sabe ao certo a data da gravação, mas internautas logo apontaram que o setor evangélico, que abraçou Bolsonaro na campanha, “não irá gostar nem um pouco da revelação”.

Um bolsonarista já lamentou nas redes: “Estou me sentindo traída. Defendi BOLSONARO do indefensável. Estive sempre ao lado do PRESIDENTE. E agora descubro laços dele com a maçonaria. Lamentável”.

Outra internauta apontou: "BOLSONARO também traiu minha fé, depois desse vídeo dele na maçonaria, estarei apoiando Lula nesse segundo turno. DECEPÇÃO!"

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.