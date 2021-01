Vídeo de gato salvando criança de pular da janela viraliza nas redes

Revista Fórum - Um vídeo que mostra um gato “salvando” uma criança de cair de uma sacada viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

As imagens foram compartilhadas inicialmente no Tik Tok, no último sábado (23), por Margarita Pereira, dona do pet e mãe da criança, um bebê chamado Paulo. A mulher é de Barranquilla, capital do Departamento Atlântico da Colômbia.

No vídeo, é possível ver o esforço do gato para não deixar a criança se apoiar nas bordas da janela. Pelos prédios que são vistos ao fundo, é possível constatar que a sacada em que o bebê tentava encostar fica em um andar alto.

