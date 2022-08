Vídeo de Lula chorando ao ouvir relato de Júlio Lancellotti sobre sua atuação no combate à miséria viraliza

Apoie o 247

247 - Um vídeo live com um relato do Padre Julio Lancellotti elogiando a atuação do ex-presidente Lula na implementação de uma política nacional para pessoas em situação de rua viralizou nas redes.

>>> Júlio Lancelotti, que acolhe multidão de vulneráveis, rebate mentira de Bolsonaro: 'eu vejo a fome todos os dias'

No vídeo em questão, Lula se emociona ao ouvir o relato do padre, que relembra uma situação em que Lula acompanhou uma reunião entre catadores e representantes do BNDS. Assista:

Padre Julio Lancellotti @pejulio conversa e emociona Lula. pic.twitter.com/VbwtcxY5ao — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) August 27, 2022

