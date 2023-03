(Vídeos) MC Guimê se pronuncia sobre assédio no BBB23: 'peço desculpas'

De acordo com imagens da casa, o funkeiro passou a mão as nádegas da mexicana Dania Mendez e tentou tocar nos seios dela edit

247 - O MC Guimê, 21 anos, se pronunciou oficialmente sobre seus atos no Big Brother Brasil (BBB23) ao comentar a eliminação do programa após acusações de importunação sexual contra a influenciadora digital Dania Mendez, 31 anos. De acordo com imagens da casa, o funkeiro passou a mão as nádegas da mexicana e tentou tocar nos seios dela. Também deu um tapa na bunda de Bruna Griphao, outra mulher do programa.

"Fala, galera! Tô aqui pra conversar com vocês, entendo a gravidade da situação, sinto muito por tudo que aconteceu no programa, peço desculpas sinceras a Dania, a Lexa e a Bruna, e a todas as mulheres que de certa forma se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção", disse.

"Acredito que com nossos erros, a gente pode aprender, a gente pode evoluir. E eu tô aqui pra isso, tô disposto a isso e tô revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era um grande sonho pra mim. Eu tô muito triste com tudo isso que aconteceu, mas eu entendo completamente a decisão do programa", acrescentou.

É sério que a Globo vai passar pano pra assédio? E se fossem Alface e Black no lugar de Guimê e Sapato? A Dania nunca mais vai querer pisar no Brasil #BBB23 pic.twitter.com/lLB9Z9DrCL — Alexandre Rodriguez  (@lexandrez) March 16, 2023

