Viraliza no Tiktok “trend” com exposição de genitália; crianças e adolescentes são as que mais frequentam a rede

Apoie o 247

ICL

247 - Uma nova "trend" de usuários do aplicativo que consiste em mostrar as partes íntimas usando roupas transparentes, em que a genitália feminina fica em aparência, tem causado preocupação, principalmente pela faixa etária do público que acessa a rede: crianças e adolescentes.

Quem fez o alerta foi o youtuber Felipe Neto: "A nova trend do TikTok agora é literalmente exibir o formato da vulva através de um tecido transparente. Lembrando que o app segue sem restrição de idade, sem política de enfrentamento a isso, na mão de milhões de crianças e com play automático de vídeos", escreveu.

Veja:

A nova trend do TikTok agora é literalmente exibir o formato da vulva através de um tecido transparente.



Lembrando q o app segue sem restrição de idade, sem política de enfrentamento a isso, na mão de milhões de crianças e com play automático de vídeos. pic.twitter.com/Y3QKl3o99S April 4, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.