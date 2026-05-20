Virgínia posta vídeo beijando macaco e postagem recebe enxurrada de comentários racistas contra Vini Jr.

247 - Um vídeo publicado por Virginia Fonseca durante uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, gerou forte repercussão nas redes sociais nesta terça-feira (19) e abriu espaço para ataques racistas contra Vini Jr., jogador do Real Madrid e ex-namorado da influenciadora.

Virginia aparece nas imagens em um zoológico, interagindo com animais, e beija um macaco após ser incentivada por pessoas que estavam no local. Na gravação, ela brinca: “Que pegada foi essa?”.

A publicação viralizou rapidamente em páginas de entretenimento e perfis de fofoca. A repercussão, no entanto, passou a ser marcada por comentários preconceituosos que relacionavam Vini Jr. às imagens divulgadas pela influenciadora.

Usuários das redes sociais reagiram às mensagens racistas e cobraram responsabilização de Virginia Fonseca pelas publicações. Também houve críticas a páginas que mantiveram comentários ofensivos visíveis, sem moderação adequada.

O caso ganhou ainda mais repercussão pelo histórico de ataques racistas sofridos por Vini Jr. O atacante brasileiro tem sido alvo recorrente de ofensas dentro e fora dos gramados, em episódios que mobilizaram entidades esportivas, torcedores e autoridades.

Um dos casos ocorreu durante uma partida contra o Benfica, pela Champions League, quando torcedores rivais insultaram o jogador brasileiro. O episódio se somou a uma série de manifestações discriminatórias já registradas contra o atleta ao longo de sua carreira na Europa.

Vini Jr. tem se posicionado publicamente contra o racismo e se tornou uma das principais vozes do futebol mundial no enfrentamento a esse tipo de crime. Em maio, o atacante lançou um escritório de advocacia gratuito voltado ao atendimento de vítimas de crimes raciais no Brasil.

A nova onda de ataques nas redes sociais reforçou o debate sobre a responsabilidade de influenciadores, páginas de entretenimento e plataformas digitais na contenção de comentários discriminatórios. Para usuários que criticaram a repercussão do vídeo, a exposição do conteúdo sem controle contribuiu para a circulação de ofensas racistas contra o jogador.

A imagem usada na publicação original mostra Virginia Fonseca com o macaco em um zoológico em Dubai.