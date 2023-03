Will Smith recebe homenagem após polêmica do tapa no Oscar 2022

Will Smith supera polêmica do tapa no Oscar e é homenageado em premiação de críticos de cinema negros edit

247 - Após o polêmico episódio em que Will Smith deu um tapa em Chris Rock durante o Oscar de 2022, o ator foi banido da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por 10 anos. No entanto, nesta quarta-feira (02), ele subiu ao palco pela primeira vez desde então para receber uma honraria especial no AAFCA Awards, premiação organizada pela Associação de Críticos de Cinema Negros, em Los Angeles.

O ator foi celebrado por seu trabalho no filme "Emancipação", drama histórico de época do Apple TV+, dirigido por Antoine Fuqua. O longa conta a história de um escravizado que foge pelos pântanos de Louisiana em uma jornada torturadora para escapar dos donos de plantação que tentam matá-lo.

Em seu discurso, Will Smith declarou que "Emancipação" foi o filme mais difícil de sua carreira e que adorou trabalhar com a Apple, que valorizou a história acima do custo para a produção do filme. O ator ainda falou sobre os projetos que teve cancelados e adiados após a polêmica no Oscar, mas também falou sobre seu próximo projeto, "Bad Boys 4".

Apesar de ter sido banido do Oscar, a homenagem recebida pelo ator no AAFCA Awards mostra que sua carreira ainda é reconhecida e valorizada no meio cinematográfico.

