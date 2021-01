William Bonner viraliza após 'imitar' fala de Bolsonaro no Jornal Nacional (vídeo)

Na bancada, o âncora do Jornal Nacional leu as alegações de Bolsonaro criticando a imprensa e chamou a atenção dos internautas por parecer imitar a voz do extremista edit

247 - William Bonner viralizou nas redes sociais após a apresentação de uma notícia reproduzida no Jornal Nacional nesta quarta-feira (7) , sobre as alegações de Jair Bolsonaro a respeito da imprensa. A reportagem mostrava declarações dele, com um grupo de apoiadores, um dia após ter afirmado que o país estaria "quebrado". A informação é do Portal UOL.

Veja:

