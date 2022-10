Xororó é aplaudido nas redes por ficar fora de bajulação de sertanejos a Bolsonaro

Luciano, irmão de Zezé di Camargo, também não participou do encontro edit

247 - O cantor Xororó foi exaltado nas redes por ficar de fora do encontro que ratificou o apoio dos sertanejos a Jair Bolsonaro. Seu irmão e companheiro de dupla, Chitãozinho, participou do encontro que contou também com a presença de Leonardo, Zezé di Camargo e Sula Miranda.

O cantor chegou a ser confundido com o seu irmão Chitãozinho pelo jornal Folha de S.Paulo, que admitiu a falha publicamente.

De acordo com o portal Splash, Chitãozinho mudou recentemente seu discurso público para este segundo turno das eleições. Em setembro, o cantor disse que não "não tomaria lado nas eleições". "Acho que a gente tem que respeitar o voto de cada cidadão", falou.

Na mesma entrevista, Xororó disse: "O voto está aí, com a democracia".

O filho de Xororó, Júnior, se posicionou contra Jair Bolsonaro em duras críticas contra o ocupante do Planalto.

