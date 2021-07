Yasmin Brunet detona Comitê Olímpico após Medina ser 'absurdamente roubado' (vídeo)

247 - Yasmin Brunet segue indignada com a eliminação de Gabriel Medina para Kanoa Igarashi na semifinal do surfe nas Olimpíadas. Depois de acusar os juízes de roubo para o japonês, a esposa do bicampeão mundial de surfe foi às redes sociais para reclamar do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e da Confederação Brasileira de Surfe (CBSurfe). A reportagem é do portal ESPN Brasil.

"O COB, a CBSurfe... essa galera está lá para representar os brasileiros, para defender eles. Todo mundo aqui viu que o Gabriel foi absurdamente roubado. Eles fizeram alguma coisa? Não! Vão fazer alguma coisa? Não! Não vão fazer nada! Acho que agora vocês vão começar a entender o que eu estava falando desde o início", disse Brunet também em live no Instagram

Vale lembrar que Yasmin Brunet foi impedida de viajar a Tóquio por conta das limitações graças ao COVID. Medina tentou levá-la como sua treinadora, mas acabou ouvindo um 'não' do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) , o que gerou uma grande polêmica antes de os Jogos começarem.

PUBLICIDADE

"Eu queria pedir para vocês, por favor, irem no Instagram do COB, da CBSurfe, do Time Brasil e perguntar por que que vão deixar um atleta deles ser completamente roubado! Por que não defendem os atletas. Por favor, vão lá no Instagram deles questionar por que que eles não representam os atletas que eles levam para as Olimpíadas", completou.

"Dão mais atenção em barrar a gente do que defender atleta. Isso que é o mais importante", disse mais tarde em outra live.

PUBLICIDADE

A reclamação é em relação à onda que deu a vitória a Igarashi. O japonês acertou um bom aéreo a pouco mais de 6 minutos do fim da bateria e foi agraciado com um 9.33 na onda.

Yasmin pedindo para os seguidores irem no perfil da COB perguntar porque eles não vão tirar satisfação do roubo que o Medina sofreu sendo que eles estão lá pra representá-los pic.twitter.com/xupyJsznTA — Carolina (@dmtyaman) July 27, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.