Yasmin Brunet se enfurece após ser acusada de manter jovens em cativeiro nos EUA (vídeo)

Letícia Maia, que seria vítima de tráfico humano, gravou um vídeo no qual diz ter fugido de um suposto cativeiro feito por Yasmin Brunet edit

247 - O caso Kat Torres ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (18). Letícia Maia, que seria vítima de tráfico humano, gravou um vídeo no qual diz ter fugido de um suposto cativeiro feito por Yasmin Brunet nos Estados Unidos e que iria arriscar a sua vida para salvar Desirrê Freitas do local em que a modelo teria deixado ela e a amiga. Yasmin se pronunciou sobre o caso e afirma ter acionado seus advogados. A reportagem é do portal Metrópoles.

“Eu estou tentando a ajuda de vocês, eu estou tentando falar e vocês não estão acreditando, por favor. Eu deveria estar em perigo ainda, a Yasmin Brunet ainda está com ela lá. Eu consegui sair do cativeiro, mas a Desirrê continua lá. Eu vou tentar salvar ela, eu vou tentar arriscar minha vida por ela”, diz Letícia, no vídeo.

Yasmin comentou a acusação e se mostrou indignada com os fatos: “Meus advogados no Brasil e nos Estados Unidos estão tomando providências legais e cabíveis. As autoridades já estão investigando. Entrei nessa história buscando ajudar, mas agora vendo essa confusão que estão fazendo, entendi que buscam apenas atenção”.

Update #kattorres #katealuz: Letícia acabou de postar mais um vídeo BIZARRO afirmando ter fugido do cativeiro da Yasmin Brunet e que a Desirree tá presa lá. Detalhe q ela fala em "arriscar a vida" pra salvar a Desirree... oq será q a Kate tá planejando fzr cm Letícia? pic.twitter.com/EObGtj7Xz8 — Xants (@x4nts) October 18, 2022





“Só que fazer isso envolvendo um assunto tão importante é chocante. Tráfico humano é um assunto grave, não é para brincar ou ganhar fama em cima. Quanto mais a gente banaliza, mais essas vítimas se tornam invisíveis, parte de um senso ficcional, sendo que esse mercado horrível existe, movimenta muito dinheiro em cima dos corpos das mulheres. Tráfico humano não é fanfic. É assunto sério e urgente”, completou a modelo.

Letícia Maia afirmou, em um vídeo publicado nas redes sociais, que Yasmin Brunet seria a responsável pelo sequestro, e não Kat Torres, a guru das modelos, que está sendo acusada pela internet. “Fui traficada e sequestrada, não pela Kat, mas pela Yasmin! Ela tem um esquema de prostituição aqui fora! A Desirrê está em poder dela”, contou.

Além da atriz e modelo brasileira, outras pessoas estariam envolvidas no suposto esquema de tráfico, segundo denúncia de Letícia. “O esquema de Yasmin e de tráfico de prostituta que movimenta milhões de dólares nos Estados Unidos. Vou arriscar minha vida para contar aqui tudo, mas preciso salvar a Desirrê. A Yasmin, o Luiz, o meu pai… estão todos envolvidos. Vocês não têm noção do que está acontecendo com as meninas “, ressaltou.

