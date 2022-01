Zé Felipe deixa de seguir Bolsonaro após ser cancelado por fãs

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Após ser cancelado por seguidores por ter apoiado o presidente Jair Bolsonaro em 2018, o cantor Zé Felipe deixou de seguir o atual mandatário do país no Instagram. Nas últimas eleições ele e o pai, Leonardo, chegaram gravar vídeos pedindo votos ao então candidato do PSL. No último fim de semana, esses registros antigos voltaram a viralizar.

Em um tuíte publicado em 2018, Bolsonaro chegou a agradecer a famíia. “Obrigado pelo apoio Zé Felipe, Leonardo e amigos! Um forte abraço a todos”, escreveu na época.

Leia a íntegra no Metrópoles .

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE