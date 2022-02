Boa Noite 247 deste sábado, 20h, debate ao vivo o jornalismo e a cobertura política com Ricardo Kotscho

Apoie o 247

247 – Durante a ditadura militar, o ainda jovem repórter Ricardo Kotscho revirou às escondidas o lixo de ministros e de oficiais de alta patente das Forças Armadas para saber o que comiam, bebiam, vestiam e descartavam os próceres do regime dos generais. “Entrevistando” lixeiras, Kotscho fez uma grande reportagem que expôs as mordomias dos amigos da ditadura e dos ditadores e ganhou vários prêmios de Jornalismo. Por perseguição, no final do período de João Figueiredo, o último dos generais-ditadores, recebeu uma condenação judicial estapafúrdia e “puxaria” um ano e meio de prisão se não estivesse trabalhando como correspondente na Alemanha.

Durante a cobertura das Diretas-Já, como repórter da Folha de S Paulo, Ricardo Kotscho se notabilizou como um dos mais bem informados jornalistas brasileiros sobre a costura política destinada a desmontar o regime militar por meio da “Emenda Dante de Oliveira”. A proposta que levava o nome de um jovem deputado do PMDB do Mato Grosso foi derrotada, mas, Kotscho escreveu definitivamente seu nome no panteão dos grandes repórteres que sabiam auscultar as ruas para dar consequência às informações dos bastidores de Brasília.

Tendo sido assessor de imprensa de diversas campanhas presidenciais de Lula, agora em 2022 novamente candidato pelo PT, Ricardo Kotscho se tornou secretário de imprensa do Palácio do Planalto em janeiro de 2003. Em novembro de 2004, numa reformulação do governo, deixou o cargo no Palácio do Planalto e retornou à reportagem e à crônica política em seu blog Balaio do Kotscho. Antes de ancorá-lo no portal Uol, o Balaio do Kotscho esteve aqui no Brasil 247 .

Uma das vozes mais e melhor autorizadas a analisar a cobertura política realizada pela mídia brasileira, Ricardo Kotscho estará no Boa Noite 247, da TV 247 , na noite deste sábado, 5 de fevereiro. No link ao final deste texto, acesse o nosso canal, acione o lembrete e, se não for inscrito na TV 247 , inscreva-se. Ricardo Kotscho debaterá com o jornalista Luís Costa Pinto e outro convidado especial: Eumano Silva.

