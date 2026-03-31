Hoje na TV 247 - 1 de Abril
6h30 - Bom dia 247: Lula e Alckmin seguem juntos. Em time que está ganhando, não se mexe
10h - O mundo como ele é
11h - Giro das Onze | Demissões em massa: líderes das big techs responsabilizam IA por demissões
13h - Um Tom de Resistência - Cheiro de diesel - A ocupação militar nas favelas cariocas
14h - Estação Sabiá - Claudio Jorge lança álbum sobre negritude
15h - O governo Lula e a comunicação - Superlive conjunta TV 247, Fórum, DCM, GGN e Portal do José
16h30 - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde
00h - Távola de fim de tarde - Lula e o Pro Uni. O Futuro do Brasil