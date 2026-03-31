Hoje na TV 247 - 1 de Abril

6h30 - Bom dia 247: Lula e Alckmin seguem juntos. Em time que está ganhando, não se mexe

10h - O mundo como ele é

11h - Giro das Onze | Demissões em massa: líderes das big techs responsabilizam IA por demissões

13h - Um Tom de Resistência - Cheiro de diesel - A ocupação militar nas favelas cariocas



14h - Estação Sabiá - Claudio Jorge lança álbum sobre negritude



15h - O governo Lula e a comunicação - Superlive conjunta TV 247, Fórum, DCM, GGN e Portal do José

16h30 - Brasil Agora

17h30 - O dia em 30 minutos

18h - Boa Noite 247

22h - 22 horas

23h - Live do Conde

00h - Távola de fim de tarde - Lula e o Pro Uni. O Futuro do Brasil