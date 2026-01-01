Hoje na TV 247 - 1 de Janeiro
6h30 - Bom dia 247: por que é fundamental reeleger Lula em 2026
Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025
10h - Mario Vitor e Regina Zappa: Tragédia ambiental em Maceió em livro de Cristina Serra
11h - Giro das Onze | Melhores de 2025: os destaques positivos de um ano turbulento
13h - Brasil Sustentável - Abate animal e novas pandemias
15h - Brasil Agora
16h30 - O Barato da Idade com o cantor e compositor Kledir
18h - Boa Noite 247
21h - 2026 será o ano da China? Com José Reinaldo Carvalho
23h - Live do Conde