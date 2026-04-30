Hoje na TV 247 - 1º de Maio

6h30 - Bom dia 247: Lula chega ao Dia do Trabalhador com desemprego mínimo

10h - A semana no mundo - 1º de Maio: Luta histórica dos Trabalhadores contra a opressão,

11h - Giro das Onze | Caso Messias: resposta de Lula e governo virá no momento certo

12h - Attuch entrevista Pepe Escobar - Irã e Império no fio da navalha

13h - Attuch entrevista Rui Costa Pimenta

14h - Tríptico 247 - TRAIÇÃO: da política aos relacionamentos

15h - Brasil Agora

17h30 - O dia em 30 minutos - O dia do trabalhador pelo Brasil

18h - Boa Noite 247

21h - Cessar-Fogo- Walterson Sardenberg: "Briga de galo, não. Rabo de galo, sim"

22h - 22 horas

23h - Live do Conde