Hoje na TV 247 - 1 de Março
8h - Bom dia, Ministro - Lula pediu estudo para viabilizar tarifa zero no transporte, diz Jader Filho
10h - Bom dia 247: a relação entre Lula e Trump após a queda do tarifaço (ao vivo)
12h - Denise Assis convida: Angela Carrato aponta interesse da mídia em enfraquecer o STF
13h - Brasil no Mundo - Carlos Eduardo Martins analisa tarifas de Trump e crise em Cuba
14h - Revolução molecular - Alysson Mascaro revela a ideologia da produção do desejo
15h - Trilhas da democracia - Análise da conjuntura política nacional
16h - Rolé Cultural: “Hip-Hop Blues – Espólio das Águas” abre temporada 2026 do Instituto Capobianco SP
17h - Mais-Esquerda - Os cristãos no Brasil e o seu papel na política
18h - Autonomia estratégica: a política externa da Índia e sua conexão com o Brasil
19h - Horta da Verdade - O neoescravismo de Milei e a resistência do trabalhador argentino (ao vivo)
20h - Boa Noite 247 (ao vivo)