TV 247 logo
      Buscar
      AI Gemini

      Resumo premium do artigo

      Exclusivo para assinantes

      Síntese jornalística com foco no essencial, em segundos, para leitura rápida e objetiva.

      Fazer login
      HOME > TV

      Hoje na TV 247 - 1 de Março

      8h - Bom dia, Ministro - Lula pediu estudo para viabilizar tarifa zero no transporte, diz Jader Filho

      9h - Papo Curvo - Dialógico

      10h - Bom dia 247: a relação entre Lula e Trump após a queda do tarifaço (ao vivo)

      12h - Denise Assis convida: Angela Carrato aponta interesse da mídia em enfraquecer o STF

      13h - Brasil no Mundo - Carlos Eduardo Martins analisa tarifas de Trump e crise em Cuba

      14h - Revolução molecular - Alysson Mascaro revela a ideologia da produção do desejo

      15h - Trilhas da democracia - Análise da conjuntura política nacional

      16h - Rolé Cultural: “Hip-Hop Blues – Espólio das Águas” abre temporada 2026 do Instituto Capobianco SP

      17h - Mais-Esquerda - Os cristãos no Brasil e o seu papel na política

      18h - Autonomia estratégica: a política externa da Índia e sua conexão com o Brasil

      19h - Horta da Verdade - O neoescravismo de Milei e a resistência do trabalhador argentino (ao vivo)

      20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

      21h - Oásis - O que significa ser homem no século 21?