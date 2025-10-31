Hoje na TV 247 - 1 de novembro

8h - Lula x Trump: debate no Fliv-Rio analisa o embate entre soberania do Brasil e hegemonia dos EUA

9h - Casa das Manas - Jacqueline Muniz especial

10h - Bom Dia 247: extrema-direita tenta cercar Lula (ao vivo)

11h30 - Empreender Brasil - Solidão na era digital e terapia por Chatgpt

12h - Panorama - Governador bolsonarista promove chacina e conspira por intervenção norte-americana (ao vivo)

13h - Brasil Popular - A justiça social e a cidade

14h - Trus Entrevista: Rio, Laboratório da Necropolítica, Com Chico Teixeira

15h - O que significa o novo Plano Quinquenal da China

15h30 - Estúdio COP 30 - Justiça climática é também justiça social, diz Alice Carvalho

16h - Cultura 247 - Etiqueta de luto: ninguém pergunta nada à mãeh de uma menina morta

17h - Trilhas da democracia - Um governador e muitas chacinas (ao vivo)

18h - Forças do Brasil - A transformação digital do SUS (ao vivo)

19h - Filosofia do cotidiano, com Vassoler: Lula, 80 anos do maior líder popular do Brasil (ao vivo)

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Conversas com Hildegard Angel: Luiz Paulo Corrêa da Rocha dá uma aula de política e gestão no Rio