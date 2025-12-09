Hoje na TV 247 - 10 de dezembro
6h30 - Bom dia 247 – 10.12.25
10h – O mundo como ele é - Entenda a ofensiva de Trump contra a América Latina 10.12.25
11h - Giro das Onze | Código de conduta: Supremo chega ao limite das relações impróprias
13h –Um Tom de Resistência - Parem de matar as mulheres 10.12.25
14h - Estação Sabiá - Mulheres brasileiras na obra de Walter Firmo 10.12.25
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde | Por um Brasil melhor e mais democrático | De segunda a sexta às 23h