Hoje na TV 247 - 10 de Janeiro
9h - Casa das Manas - Violência contra mulheres: do feminicídio aos golpes digitais
10h - Bom dia 247: Lula fecha com europeus e tenta conter Trump (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil - Negócios de impacto no Brasil periférico
12h - Panorama - Groenlândia: a última fronteira (ao vivo)
13h - Brasil no Mundo - Ataque dos EUA à Venezuela e a nova era do imperialismo
14h - Trus Entrevista: Que soberania pode enfrentar Trump? Desafios do Brasil diante do trumpismo global
15h - Fura-Bolha - Lucas Mendes: ainda há pontos obscuros sobre a invasão dos EUA na Venezuela
16h - Cultura 247 - Tailândia, Brics, Trump: cultura e geopolítica, com Marcos Piani
17h - Trilhas da Democracia - As esquerdas latino-americanas frente a agressão à Venezuela - Parte 1
18h - Luiz Felipe Osório: Trump ativa o motor imperial contra América Latina
19h - Filosofia do cotidiano #100: Por que Trump atacou a Venezuela e sequestrou Maduro?
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Conversas com Hildegard Angel - Luiz Antônio Elias: engenharia é base da soberania e do crescimento