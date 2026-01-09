TV 247 logo
      Hoje na TV 247 - 10 de Janeiro

      9h - Casa das Manas - Violência contra mulheres: do feminicídio aos golpes digitais

      10h -  Bom dia 247: Lula fecha com europeus e tenta conter Trump (ao vivo)

      11h30 - Empreender Brasil - Negócios de impacto no Brasil periférico 

      12h - Panorama - Groenlândia: a última fronteira (ao vivo)

      13h - Brasil no Mundo - Ataque dos EUA à Venezuela e a nova era do imperialismo

      14h - Trus Entrevista: Que soberania pode enfrentar Trump? Desafios do Brasil diante do trumpismo global

      15h - Fura-Bolha - Lucas Mendes: ainda há pontos obscuros sobre a invasão dos EUA na Venezuela

      16h - Cultura 247 - Tailândia, Brics, Trump: cultura e geopolítica, com Marcos Piani

      17h - Trilhas da Democracia - As esquerdas latino-americanas frente a agressão à Venezuela - Parte 1

      18h - Luiz Felipe Osório: Trump ativa o motor imperial contra América Latina

      19h - Filosofia do cotidiano #100: Por que Trump atacou a Venezuela e sequestrou Maduro?

      20h - Boa noite 247 (ao vivo)

      21h - Conversas com Hildegard Angel - Luiz Antônio Elias: engenharia é base da soberania e do crescimento