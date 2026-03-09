Hoje na TV 247 - 10 de Março
6h30 - Bom dia 247: Lula quer mais gasto em defesa; direita cerca Moraes
10h - Mario Vitor & Regina Zappa - O novo cenário mundial com a guerra contra o Irã
11h - Giro das Onze | Petróleo explode: guerra e bloqueio de estreito afundam economia global
13h - Forças do Brasil - A IA vai devastar o mercado de trabalho?, com Ricardo Antunes
14h - Tech Talk - 1000 livros publicados: Do pensamento à editora, com Ivanio Dickmann
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde