Hoje na TV 247 - 11 de Abril
9h - Casa das Manas
10h - Bom dia 247: EUA e Irã negociam; Temer precisa ser investigado no Master (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil - Novas proteínas e futurro da aleimentação
12h - Pepe Escobar explica por que o cessar-fogo é impossível (ao vivo)
13h - Brasil Popular - Juros, Dívida e Impostos: o povo paga a conta
14h - Trus Entrevista: Irã e a geopolítica do caos dos EUA e Israel
15h - Pedro Abramovay: eleição na Hungria é vital para frear o novo autoritarismo
16h - Cultura 247
17h - Trilhas da democracia - O descalabro da política no Rio de Janeiro e a sua alternativa democrática
18h - Forças do Brasil - Seyed Marandi, a voz da vitória iraniana
19h - Filosofia do cotidiano: De H1tler a Trump, de Lidice ao Irã, como o gen0cíd10 voltou à história? (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Conversas com Hildegard Angel - ‘Uma tempestade perfeita’, diz André Corrêa sobre crise no RJ