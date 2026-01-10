Hoje na TV 247 - 11 de Janeiro

9h - Bom dia, Ministro - Luiz Marinho destaca geração recorde de empregos e fim da jornada 6x1

10h - Bom dia 247: Quem vai parar Trump, o ditador do século 21 (ao vivo)

12h - Denise Assis convida – Geraldo Carneiro receita poesia para um país comdosimetria

13h - 8 de janeiro: Mãos da reconstrução

14h - Revolução Molecular: O trabalho e a luta da vereadora Filipa Brunelli

15h - Trilhas da Democracia - As esquerdas brasileira e europeia frente à agressão contra a Venezuela - Parte 2

16h - Rolé Cultural: Maçalê, documentário de Ba-Senga sobre o multiartista Tiganá Santana

17h - Mais-Esquerda: Ataque imperialista à Venezuela

18h - Cannabis Brasil – A farsa do narcoterrorismo

19h - Horta da Verdade – 2026 e o novo mundo de Trump: perigo ou oportunidade? (ao vivo)

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

21h - Oásis - O medo do diferente: O que realmente nos assusta?